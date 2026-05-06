В Иране раскрыли объем помощи от РФ с начала войны с США

За весь период военных действий США и Израиля против Ирана Россия доставила в исламскую республику более 325 тонн гуманитарной помощи, включая медикаменты. Об этом сообщил на пресс-конференции глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд, передает ТАСС.

«Россия в координации с нашим послом в Москве доставила более 325 тонн лекарств наземным путем, которые сразу же были распределены между медицинскими учреждениями», — сказал он.

Гуманитарную помощь Ирану также предоставили Турция и Ирак. По словам Коливанда, Турция, приобрела для Ирана 50 генераторов для нужд иранских центров экстренной помощи благодаря пожертвованию одного из своих граждан. В Ираке одна из женщин отдала свое обручальное кольцо и ожерелье в пользу Ирана.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносил удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

