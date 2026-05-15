Девушка родила ребенка в подмосковной электричке

В Подмосковье девушка родила ребенка в вагоне электрички, сообщил Telegram-канал 112.

Инцидент произошел вечером, когда состав следовал по маршруту Сергиев Посад — Москва. У женщины неожиданно начались схватки, и пассажиры помогли вызвать скорую помощь.

Медики прибыли на станцию Софрино и приняли роды в вагоне. Как рассказали очевидцы, все прошло успешно. По информации SHOT, маму с новорожденным доставили в роддом, а электричка после задержки продолжила движение в сторону столицы.

В прошлом месяце пассажирка самолета родила за полчаса до посадки при помощи шнурков для обуви. Нештатная ситуация произошла 24 апреля во время рейса Delta 478 из Атланты в Портленд со 153 пассажирами на борту. Сначала бортпроводники запросили помощь медиков, на этот призыв откликнулись фельдшер Тина Фриц и медсестра Каарин Пауэлл. Младенец появился на свет после трех сильных потуг и, по словам медработников, «чувствовал себя прекрасно». После того, как самолет приземлился, и матери и ребенку была оказана дополнительная медицинская помощь.

Ранее мужчина принял роды у жены прямо на парковке больницы в Казани.