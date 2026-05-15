В Госдуме не смогли гарантировать, что жильцы самостроев в Дагестане получат новые дома

МЧС РФ сообщило, что в Дагестане сносятся незаконные постройки в руслах рек для увеличения их пропускной способности. Как объяснил «Газете.Ru» депутат Госдумы от региона Султан Хамзаев, в случае сноса жилых самостроев людям не может быть гарантированно предоставлено новое жилье, однако власти будут принимать решения о помощи «адресно».

«Речь идет о незаконно расположенных объектах в руслах рек, которые вызывают угрозу безопасности в паводковый период. Большая часть этих сооружений была повреждена или уничтожена в период паводков. Сейчас же идет демонтаж. Есть хозяйственные постройки, гаражи и другие сооружения, не используемые для постоянного проживания. В этом случае вопрос о переселении людей не возникает. Власти идут навстречу пострадавшим гражданам, учитывая социальную напряженность и отсутствие у людей других вариантов проживания. Основываясь на общей практике и законодательстве, в случаях сноса незаконных построек, особенно расположенных в зонах повышенной опасности (как русла рек), предоставление альтернативного жилья не всегда является гарантированным. Но в данном случае мы принимаем адресные решения, как поручил президент России Владимир Путин», — сказал он.

Хамзаев подчеркнул, что людям из законно построенных домов власти компенсировали затраты на переезд после паводков.

«Многим людям, чье жилье пострадало, пришлось самостоятельно искать новое место жительства. Администрация Махачкалы им компенсировала затраты, частично или полностью. Некоторые из таких вопросов держу на депутатском контроле. Некоторым людям самолично помогаю и закрываю ежемесячную аренду жилья: тем, кто не смог по разным причинам подать заявку на компенсацию. Никто не должен остаться без внимания и поддержки. Это приоритет», — добавил он.

15 мая пресс-служба МЧС России сообщила, что на территории Дагестана сносятся незаконные постройки в руслах рек и идет демонтаж инженерных коммуникаций для увеличения пропускной способности водоемов. Уточняется, что расчищено от мусора около тысячи кубометров русел рек. Проведенные превентивные мероприятия должны минимизировать риски во время очередного штормового предупреждения.

Следственный комитет РФ до этого пришел к выводу, что чиновники в Махачкале на протяжении 25 лет незаконно оформляли права собственности граждан на участки в водоохранной зоне и русле реки, а также выдавали разрешения на строительство многоквартирных домов. Впоследствии эти документы были признаны неправомерными, но стройки не останавливались, а меры по сносу не предпринимались.

В республике возбуждено уголовное дело о превышении полномочий и халатности после того, как обильные осадки в конце марта — начале апреля вызвали масштабные подтопления, перебои с электричеством, камнепады и сели, повреждения дорог и мостов.

Ранее Путин высказался о компенсациях пострадавшим от паводков в Дагестане.

 
