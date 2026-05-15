Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

Москвичи рассказали, как справляются с выгоранием

Жители Москвы рассказали, что спорт помогает им справляться с выгоранием
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Газета «Взгляд» провела опрос среди жителей Москвы и выяснила, как они справляются с выгоранием. Многие считают, что для этого нужно чаще проводить время с друзьями, брать полноценные выходные и не перерабатывать. Некоторые предпочитают полностью абстрагироваться от работы и переключаться на отдых. Другие меняют обстановку — например, уезжают в другой город, когда чувствуют упадок сил.

«Еще один способ — заниматься спортом, не вести однообразный образ жизни. Нужно искать самого себя. <...> Большинство же людей привыкают жить в режиме: работа — дом — работа — дом», — сказал один из опрошенных.

Встречается и нестандартный подход: поднять ценник на свои услуги, чтобы почувствовать собственную ценность. Некоторые ищут опору в саморефлексии — перед сном вспоминают свои достижения за последние годы.

Впрочем, не все склонны драматизировать. Кто-то признается, что работать тяжело, но деваться некуда, поэтому просто встают и делают. Другие пока не сталкивались с проблемой из-за малого стажа и сохранившегося энтузиазма. Есть и те, кто выбирает радикальные меры: увольняются с нелюбимой работы и находят новую. Как подчеркивает одна из респонденток, терпеть выгорание нельзя — нужно иметь смелость менять жизнь, отказываться от неинтересного, невкусного и неприятного, чтобы наслаждаться ею.

Согласно результатам исследования, проведенного онлайн-сервисом психотерапии «Ясно», более 40% опрошенных россиян работают свыше 40 часов в неделю, причем у 44% из них переработки случаются чаще, чем раз в неделю.

14% респондентов вовсе сталкиваются с повышенной нагрузкой каждый день. По словам большинства из них, такой режим работы они выбирают чаще всего для того, чтобы заработать больше денег (36,5%).

Ранее россиянам объяснили, как отличить хроническую усталость от обычной.

 
Теперь вы знаете
Налог на курьеров, закрытие магазинов и проблема неплатежей. Деловые новости недели
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!