Москвичи рассказали, как справляются с выгоранием

Газета «Взгляд» провела опрос среди жителей Москвы и выяснила, как они справляются с выгоранием. Многие считают, что для этого нужно чаще проводить время с друзьями, брать полноценные выходные и не перерабатывать. Некоторые предпочитают полностью абстрагироваться от работы и переключаться на отдых. Другие меняют обстановку — например, уезжают в другой город, когда чувствуют упадок сил.

«Еще один способ — заниматься спортом, не вести однообразный образ жизни. Нужно искать самого себя. <...> Большинство же людей привыкают жить в режиме: работа — дом — работа — дом», — сказал один из опрошенных.

Встречается и нестандартный подход: поднять ценник на свои услуги, чтобы почувствовать собственную ценность. Некоторые ищут опору в саморефлексии — перед сном вспоминают свои достижения за последние годы.

Впрочем, не все склонны драматизировать. Кто-то признается, что работать тяжело, но деваться некуда, поэтому просто встают и делают. Другие пока не сталкивались с проблемой из-за малого стажа и сохранившегося энтузиазма. Есть и те, кто выбирает радикальные меры: увольняются с нелюбимой работы и находят новую. Как подчеркивает одна из респонденток, терпеть выгорание нельзя — нужно иметь смелость менять жизнь, отказываться от неинтересного, невкусного и неприятного, чтобы наслаждаться ею.

Согласно результатам исследования, проведенного онлайн-сервисом психотерапии «Ясно», более 40% опрошенных россиян работают свыше 40 часов в неделю, причем у 44% из них переработки случаются чаще, чем раз в неделю.

14% респондентов вовсе сталкиваются с повышенной нагрузкой каждый день. По словам большинства из них, такой режим работы они выбирают чаще всего для того, чтобы заработать больше денег (36,5%).

