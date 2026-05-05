Россиянам объяснили, как отличить хроническую усталость от обычной

Хроническая усталость, которая стала общемировым трендом, обусловленным информационной перегрузкой, постоянными уведомлениями и многозадачностью, отличается тем, что она не проходит после отдыха. Об этом RuNews24.ru рассказал эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.

По его словам, это хроническое нейроиммунное заболевание, характерным маркером которого является постнагрузочное ухудшение. В этом случае даже небольшая нагрузка вызывает резкое ухудшение. Такое состояние может сопровождаться когнитивными нарушениями, болями в мышцах и неосвежающим сном.

«Хроническая усталость становится новой нормой и в России, и в глобальном масштабе, но за фасадом нормальной повседневной усталости часто скрывается клиническое выгорание или даже синдром хронической усталости. Если отдых перестал помогать, появились когнитивные нарушения и постнагрузочное истощение — это сигнал к обращению к врачу», — заключил Якубович.

Бразильский отоларинголог Рената Мори до этого говорила, что неправильное дыхание во время сна из-за ринита, апноэ и искривления носовой перегородки может быть скрытой причиной бессонницы и хронической усталости. По словам врача, во время сна организм должен замедлять физиологические процессы и переходить в режим восстановления. Однако при нарушении дыхания мозг воспринимает нехватку воздуха как потенциальную угрозу и поддерживает состояние повышенной настороженности.

