Россиянам рассказали, можно ли развести на даче кур и кроликов

Россияне по закону могут разводить на территории садовых и огородных участков птицу и кроликов, однако только для собственных нужд и с соблюдением санитарных требований. Об этом в беседе с RT рассказал эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», исполнительный директор Ассоциации «Народный фермер» Станислав Санкеев.

Кроме того, что животноводством дачникам допустимо заниматься только для себя, важно помнить о соблюдении санитарных норм, а также требований земельного законодательства и устава товарищества, отметил эксперт.

«Также хозяйственные постройки (курятники, вольеры для кроликов) должны располагаться в соответствии с санитарными нормами: не менее 4 м от края соседнего участка, а до дома соседа не менее 12 м и минимум 8 м от колодца или скважины», — пояснил Санкеев.

Он также посоветовал перед тем, как приступать к разведению кур или кроликов, предварительно изучить устав садового товарищества. Кроме того, чтобы впоследствии не возникло конфликтов, лучше заранее договориться с соседями и даже получить от них письменное разрешение. За такими документальными подтверждениями можно обратиться и к другим членам СНТ на общем собрании, пояснил специалист. Он также подчеркнул, что все животные и домашние птицы должны быть строго привиты – собственник должен иметь соответствующие документы, полученные от ветеринара.

