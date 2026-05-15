Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

Россиянам рассказали, можно ли развести на даче кур и кроликов

«Народный фермер»: закон в РФ разрешает разводить на даче кроликов или птиц
Shutterstock

Россияне по закону могут разводить на территории садовых и огородных участков птицу и кроликов, однако только для собственных нужд и с соблюдением санитарных требований. Об этом в беседе с RT рассказал эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», исполнительный директор Ассоциации «Народный фермер» Станислав Санкеев.

Кроме того, что животноводством дачникам допустимо заниматься только для себя, важно помнить о соблюдении санитарных норм, а также требований земельного законодательства и устава товарищества, отметил эксперт.

«Также хозяйственные постройки (курятники, вольеры для кроликов) должны располагаться в соответствии с санитарными нормами: не менее 4 м от края соседнего участка, а до дома соседа не менее 12 м и минимум 8 м от колодца или скважины», — пояснил Санкеев.

Он также посоветовал перед тем, как приступать к разведению кур или кроликов, предварительно изучить устав садового товарищества. Кроме того, чтобы впоследствии не возникло конфликтов, лучше заранее договориться с соседями и даже получить от них письменное разрешение. За такими документальными подтверждениями можно обратиться и к другим членам СНТ на общем собрании, пояснил специалист. Он также подчеркнул, что все животные и домашние птицы должны быть строго привиты – собственник должен иметь соответствующие документы, полученные от ветеринара.

До этого сообщалось о необычном тренде в Китае – там жители крупнейших мегаполисов стали заводить куриц в качестве домашних животных. Владельцы надевают на кур подгузники и поводки, вывозят их на прогулку в колясках и покупают им одежду. Пользователи соцсетей отмечают, что куры умны, понимают человеческую речь и демонстрируют эмоциональную привязанность.

Ранее россиянам рассказали, как отличить кролика от зайца.

 
Теперь вы знаете
Грозит ли парам «проклятье седьмого года»? Когда на самом деле наступает кризис в отношениях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!