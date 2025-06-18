Россиянам рассказали, как отличить кролика от зайца

Кролики и зайцы относятся к одному отряду лагоморфов, однако, имеют отличия, в том числе в размерах. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Так, кролики меньше зайцев, длина их тела достигает до 40 см, вес — составляет от 1,2 до 2 кг (параметры зайца 70 см и 2-5 кг). Кроме того, у зайцев более длинные уши и ноги, а также крупные глаза. Кролики обычно живут в сложных подземных туннелях — норах, в то время как зайцы гнездятся на поверхности.

«Еще одна важная разница — социальное поведение. Кролики живут колониями, иногда численностью до 20 особей. Зайцы — одиночки, встречаются только в брачный период зимой», — добавили в сообщении.

В Минобрнауки РФ до этого рассказали «Газете.Ru», что ученые НИУ «БелГУ» создали способ получения генетически модифицированных кроликов с отключенным геном CSN2, дающих молоко без основного аллергена. От аллергий на молоко и молочные продукты страдает приблизительно каждый 50-й ребенок и каждый 100-й взрослый. Основным аллергеном выступает опиоидный пептид бета-казоморфин, содержащийся в бета-казеине молока. Иные формы казеина не являются аллергенами или являются ими в редких случаях.

Ранее сообщалось, что в ХМАО жители многоэтажки пожаловались на буйных кроликов в подъезде.