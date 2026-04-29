В Китае жители мегаполисов начали заводить кур в качестве домашних питомцев

Жители крупнейших мегаполисов Китая стали заводить куриц в качестве домашних животных, пишет South China Morning Post.

Особый интерес к птицам возник после случая жительницы провинции Гуандун по имени Агуай. Получив три свежих яйца от родственников, она случайно вылупила птенцов, которых решила оставить себе.

По словам Агуай, курицы оказались идеальными питомцами: они мягкие, компактные, не требуют больших затрат, имеют крепкое пищеварение и способность к самовосстановлению. Ветеринары подтвердили, что риск заболеваний при домашнем содержании одной-двух особей минимален, включая птичий грипп.

Владельцы надевают на кур подгузники и поводки, вывозят их на прогулку в колясках и покупают им одежду. Пользователи соцсетей отмечают, что куры умны, понимают человеческую речь и демонстрируют эмоциональную привязанность. Одна из хозяек, сравнивая кур с кошками и собаками, заявила, что именно куры — самые эмпатичные питомцы без стресса от дорогих ветеринарных счетов.

