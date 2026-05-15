Экс-судья Момотов может лишиться статуса судьи в отставке

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России 25 мая рассмотрит вопрос о прекращении отставки судьи Верховного суда России Виктора Момотова. Об этом сообщается на сайте инстанции.

Согласно пункту 6 статьи 15 Закона «О статусе судей в Российской Федерации», отставка судьи прекращается, в частности, в случае выявления нарушений, допущенных им при исполнении судейских полномочий, или ведения деятельности, несовместимой со статусом судьи, а также при вступлении в силу обвинительного приговора суда.

Прекращение отставки влечет лишение гарантии личной неприкосновенности и соответствующего статусу судьи материального и социального обеспечения.

Генеральная прокуратура РФ считает, что Момотов создал гостиничный бизнес вместе с криминальным авторитетом и сотрудничал с организованной преступной группировкой «Покровские». Утверждается, что экс-судья совместно с компаньоном Андреем Марченко легализовал объекты недвижимости, возведенные с нарушением законодательства, под будущие гостиницы. Через суд было легализовано 11 объектов в разных регионах страны, их общая стоимость составляет порядка 9 млрд рублей. Кроме того утверждается, что Момотов и Марченко уклонялись от уплаты налогов, задолжав государству около 500 млн рублей. Сам судья в отставке назвал предъявленные ему обвинения «клеветническими».

Ранее Момотов заявил в суде, что не смог купить квартиру в Москве, несмотря на годы службы.