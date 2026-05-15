Двум петербуржцам вынесли приговор за попытку отравить гумпомощь

Суд в Петербурге приговорил двоих россиян к 15 и 16 годам колонии за госизмену

1-й Западный окружной военный суд вынес приговор Ринату Ильину и Никите Красильникову, признав их виновными в приготовлении к теракту, участии в террористической организации и государственной измене. Об этом сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.

По данным ведомства, их соучастник Артем Щербаков вступил в переписку с представителями запрещенной в России террористической организации и добровольно согласился выполнять задания против безопасности страны. По его указанию Ильин и Красильников зимой 2024 года в Петербурге следили за пунктом сбора гуманитарной помощи, куда привозили вещи для военных ВС РФ и жителей Донецкой Народной Республики (ДНР).

Подсудимые купили больше 27 кг сильнодействующего ядовитого вещества. Они планировали отравить продукты и отправить их в зону СВО под видом гуманитарной помощи. Преступление удалось пресечь сотрудникам правоохранительных органов.

По данным прокуратуры, Ильин приговорен к 15 годам колонии. Первые четыре года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Красильников получил 16 лет. Он также проведет четыре года в тюрьме, затем отправится в колонию строгого режима с последующим ограничение свободы на полтора года. Щербаков был осужден ранее на 15 лет.

До этого рецидивиста из Челябинской области осудили на 22 года за подготовку теракта.

Ранее в Петербурге россиянка получила 16 лет за подготовку теракта против генерала Минобороны.