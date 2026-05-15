В Молдавии проводят обыски в авиакомпании, осуществлявшей рейсы в Россию

Полиция Молдавии подтвердила проведение обысков в авиакомпании Fly One. Об этом сообщает портал Deschide.

По данным издания, обыски проводят сотрудники полиции и налоговой службы под руководством сотрудников прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

«В число тех, кто окажется под следствием, войдет генеральный директор компании Мирча Малека», — сообщает портал.

Источники в Fly One заявили, что обыски не имеют отношения к деятельности авиакомпании, они касаются лишь некоторых сотрудников. Официальной информации о причинах обысков нет.

Служба информации и безопасности Молдавии включила Fly One в санкционный список в прошлом году. Авиакомпания была единственной в республике, которая осуществляла рейсы в РФ через стыковочные рейсы в Армении, используя услуги дочерней компании Fly One Armenia. В санкционный список также попал руководитель компании Владимир Чеботарь, бывший министр юстиции республики. Решение связано с деятельностью экс-лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка, арестованного в Греции за попытки вмешаться в электоральный процесс в Молдавии.

