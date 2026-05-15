В МЧС рассказали о восстановлении систем жизнеобеспечения в Дагестане и Чечне

Все нарушенные из-за паводков в Дагестане и Чечне системы жизнеобеспечения населения восстановлены. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

«В обоих регионах восстановлены все системы жизнеобеспечения населения», — подчеркнули в ведомстве.

7 мая сообщалось, что жилой комплекс из 143 домов для пострадавших от наводнения семей в Чечне построили менее чем за месяц. Новые дома в населенных пунктах Новый Беной и Гудермес Гудермесского района предназначены для 800 жителей Ножай-Юртовского района, которые лишились крова в результате недавнего стихийного бедствия.

5 мая в МЧС сообщили, что пострадавшим от паводков в Чечне и Дагестане выплатили более 670 млн рублей. На тот момент специалисты обследовали более 8,7 тыс. строений из почти 11 тыс. 900 поврежденных домовладений. 834 дома признаны не подлежащими восстановлению. Капремонт потребуется 2,1 тыс. строениям. Пригодными для жилья признаны 5,9 тыс. домов.

Ранее Путин обсудил ликвидацию последствий паводка в Дагестане.

 
