Житель Приморья получил крупный штраф за поддержку украинских боевиков в соцсетях

Суд оштрафовал жителя Приморья на 600 тысяч рублей за оправдание терроризма

Тихоокеанский флотский военный суд вынес приговор в отношении жителя Приморского края по обвинению в поддержке украинских террористических организаций. Об этом сообщила региональная Антитеррористическая комиссия в Telegram-канале.

По данным комиссии, россиянин систематически писал посты в Telegram-каналах, в которых поддерживал украинские военизированные формирования, признанные террористическими и запрещенные на территории России.

Мужчину привлекли к уголовной ответственности по статье об оправдании терроризма в сети Интернет. Ему назначили наказание в виде штрафа на сумму 600 тысяч рублей.

До этого в Петербурге задержали десятки сектантов, которые на собраниях обсуждали ход СВО, а также проводили молебны за здоровье президента Украины Владимира Зеленского и его команды. В ходе рейда в Адмиралтейском районе было задержано около 70 человек, которых после допроса отпустили. Проводится проверка по статье о публичной дискредитации ВС России. Участникам секты может грозить до 10 лет колонии.

Как стало известно, что двое кураторов проукраинской секты были сотрудниками петербургских вузов. В настоящий момент их уволили из учебных учреждений.

Ранее координатора «Левого фронта» приговорили к шести годам колонии за оправдание терроризма.