Названы самые травмоопасные для россиян страны

Российские туристы чаще всего получают травмы в Турции, Таиланде и Египте. Об этом говорится в исследовании страховой компании «Эверия Лайф», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».



Наибольшее количество обращений за страховкой из-за травмы в 2025 году пришлось на Турцию — 34% всех страховых событий. На втором месте оказался Таиланд с долей 27%, на третьем — Египет, где произошло 18% страховых случаев. Остальные обращения распределились между странами Европы, СНГ и Азии.



Основной причиной обращений за страховыми выплатами стали травмы — на них пришлось 58% всех урегулированных событий. Чаще всего туристы сталкивались с повреждениями связок, ушибами, переломами конечностей и травмами суставов. Еще 24% случаев были связаны с временной нетрудоспособностью после несчастных случаев, 11% — с серьезными заболеваниями, требующими экстренной медицинской помощи, включая сердечно-сосудистые осложнения, и 7% — с другими страховыми событиями.



По данным компании, чаще всего травмы происходят во время активного отдыха, занятий спортом, экскурсий и бытовых происшествий на отдыхе. При этом значительная часть обращений связана не с экстремальными ситуациями, а с обычными повседневными рисками, которые могут привести к серьезным расходам на лечение и восстановление.



«Страховые случаи за границей показывают: даже во время отпуска человек не застрахован от травм или серьезных проблем со здоровьем. В таких ситуациях особенно важно, чтобы у клиента была возможность сосредоточиться на лечении и восстановлении, не переживая о финансовой стороне вопроса», — отметил операционный директор «Эверия Лайф» Сергей Овчаренко.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще страховаться от сердечно-сосудистых заболеваний.