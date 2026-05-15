Швеция может передать Украине ходивший под флагом РФ танкер Caffa

Задержанный в Швеции сухогруз Caffa может быть передан Украине, заявил прокурор Хокан Ларссон телеканалу TV4. По его словам, украинская сторона уже направила запрос о выдаче судна, аргументируя это тем, что ранее оно ходило под российским флагом и использовалось для вывоза зерна.

Решение прокурора об аресте сухогруза, который с марта стоит в порту Треллеборг, должен будет рассмотреть окружной суд. Именно он определит, законны ли основания для ареста, и примет решение о возможности передачи судна Украине.

Ларссон пояснил, что в случае положительного вердикта шведские власти сообщат украинской стороне, но пока о результате говорить рано.

Сухогруз задержали шведская полиция и береговая охрана за использование поддельных документов и отсутствие четкой государственной принадлежности. Капитана — гражданина России — взяли под стражу, но в конце апреля отпустили. Большинство членов экипажа также были россиянами, и 12 мая они покинули Швецию.

Caffa подозревается в причастности к схемам вывоза украинского зерна с территорий, которые Киев продолжает считать своими.

Ранее задержание танкера прокомментировалив российском посольстве.