Стало известно, когда экипаж задержанного в Швеции судна «Каффа» покинет страну

Экипаж задержанного Швецией судна «Каффа», среди которого есть граждане России, должен покинуть страну во вторник. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве РФ в Стокгольме.

«Экипаж сухогруза «Каффа» должен покинуть Швецию 12 мая. Само судно остается задержанным», — говорится в сообщении.

По данным шведского телеканала SVT, на судно наложен арест до завершения судебного процесса. Экипаж покинет Швецию на самолете.

Сухогруз, экипаж которого состоит из 10 граждан РФ и одного иностранца, был задержан 6 марта. Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин обратил внимание, что судно числится в санкционных списках Украины. По его словам, структура собственности сухогруза якобы «неясна», у него может отсутствовать страховка. Чиновник добавил, что минувшим летом «Каффа» «сменил флаг с российского на гвинейский».

Ранее странам Евросоюза предложили решить судьбу российских танкеров.