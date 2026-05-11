Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

Стало известно, когда экипаж задержанного в Швеции судна «Каффа» покинет страну

Экипаж судна «Каффа», среди которого есть россияне, покинет Швецию 12 мая
Global Look Press

Экипаж задержанного Швецией судна «Каффа», среди которого есть граждане России, должен покинуть страну во вторник. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве РФ в Стокгольме.

«Экипаж сухогруза «Каффа» должен покинуть Швецию 12 мая. Само судно остается задержанным», — говорится в сообщении.

По данным шведского телеканала SVT, на судно наложен арест до завершения судебного процесса. Экипаж покинет Швецию на самолете.

Сухогруз, экипаж которого состоит из 10 граждан РФ и одного иностранца, был задержан 6 марта. Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин обратил внимание, что судно числится в санкционных списках Украины. По его словам, структура собственности сухогруза якобы «неясна», у него может отсутствовать страховка. Чиновник добавил, что минувшим летом «Каффа» «сменил флаг с российского на гвинейский».

Ранее странам Евросоюза предложили решить судьбу российских танкеров.

 
Теперь вы знаете
Без ЕГЭ, но через «Госуслуги»: 7 новых правил для поступления в вуз в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!