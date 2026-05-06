Мосгорсуд признал законным приговор журналисту Солдатову

В Москве суд признал законным решение по делу журналиста Андрея Солдатова (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«Приговор районного суда в части наказания оставлен без изменения и вступил в законную силу», — говорится в сообщении.

В конце марта этого года суд в Москве заочно приговорил журналиста Андрея Солдатова к 4 годам колонии общего режима по делу об уклонении от обязанностей иностранного агента и участии в деятельности нежелательной организации. Также ему запретили на четыре года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет.

Как установил суд, ранее журналист привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента и участие в организации, признанной нежелательной в России. Несмотря на это, находясь за пределами страны, он продолжал распространять материалы без соответствующей маркировки, а также участвовал в деятельности нежелательной организации.

Ранее рэпера Оксимирона (признан в РФ иностранным агентом) во второй раз объявили в розыск в России.