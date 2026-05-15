Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

Жителя Херсонской области осудили за подрыв авто секретаря «Единой России»

ТАСС: подорвавший авто секретаря «Единой России» Малова получил пожизненное
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Южный окружной военный суд приговорил жителя Херсонской области Александра Скрабунова по делу о серии поджогов автомобилей участников СВО и подрыве исполнительного секретаря местного отделения «Единой России» в Новой Каховке. Об этом сообщил ТАСС представитель суда.

Теракт произошел 7 октября 2023 года. По данным суда, Скрабунов дистанционно привел в действие самодельное взрывное устройство, находясь примерно в 200 метрах от места его установки. В этот момент рядом проезжал исполнительный секретарь новокаховского отделения партии Владимир Малов.

После подрыва автомобиля пострадавшего доставили в районную больницу, однако травмы оказались настолько серьезными, что врачи не смогли его спасти.

В итоге суд приговорил Скрабунова к пожизненному лишению свободы

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо тогда заявил, что взрыв автомобиля Малова является терактом.

Ранее в Москве осудили рецидивиста из Челябинской области на 22 года за подготовку теракта.

 
Теперь вы знаете
Обычные лекарства могут помешать получить водительские права. От чего отказаться перед анализом?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!