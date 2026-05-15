Жителя Херсонской области осудили за подрыв авто секретаря «Единой России»

Южный окружной военный суд приговорил жителя Херсонской области Александра Скрабунова по делу о серии поджогов автомобилей участников СВО и подрыве исполнительного секретаря местного отделения «Единой России» в Новой Каховке. Об этом сообщил ТАСС представитель суда.

Теракт произошел 7 октября 2023 года. По данным суда, Скрабунов дистанционно привел в действие самодельное взрывное устройство, находясь примерно в 200 метрах от места его установки. В этот момент рядом проезжал исполнительный секретарь новокаховского отделения партии Владимир Малов.

После подрыва автомобиля пострадавшего доставили в районную больницу, однако травмы оказались настолько серьезными, что врачи не смогли его спасти.

В итоге суд приговорил Скрабунова к пожизненному лишению свободы

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо тогда заявил, что взрыв автомобиля Малова является терактом.

