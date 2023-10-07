«Расцениваем как теракт». В Новой Каховке снова подорвали машину чиновника

В Новой Каховке подорвали машину секретаря отделения «Единой России» Владимира Малова. Спустя несколько часов он умер в больнице. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал случившееся терактом, пообещал найти виновных и привлечь к уголовной ответственности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Около 9:30 утра в Новой Каховке неизвестные подорвали автомобиль исполнительного секретаря Новокаховского местного отделения «Единой России» Владимира Малова. Пострадавшего доставили в районную больницу с тяжелыми травмами.

«Мы расцениваем это как теракт, направленный против мирного населения и тех людей, кто строит мирную жизнь в Херсонской области!» — заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Через несколько часов сенатор сообщил, что Малов умер в больнице.

«Врачи до последнего боролись за его жизнь, но ранения оказались слишком тяжелыми», — написал Кастюкевич в Telegram.

Херсонское отделение «Единой России» пообещало помочь семье Малова с организацией необходимых процедур, связанных с погребением.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также однозначно заявил, что взрыв автомобиля Малова — это теракт.

«В Новой Каховке был совершен теракт — подорван автомобиль исполнительного секретаря местного отделения «Единой России» Владимира Малова. Он в тяжелом состоянии доставлен в Новокаховскую районную больницу», — отметил Сальдо.

Полиция и оперативные службы находятся на месте происшествия. «Преступление однозначно будет раскрыто, а виновные — привлечены к уголовной ответственности», — заключил глава региона.

Недавние покушения

В августе сотрудники правоохранительных органов предотвратили теракт на детской площадке в Новой Каховке. В непосредственной близости от многоквартирного дома было обнаружено самодельное взрывное устройство на основе тротиловой шашки и поражающих элементов, готовое к применению. СВУ содержало порядка 1 кг взрывчатого вещества.

Как отмечал Сальдо, СВУ, найденное на детской площадке, было похоже на те, что использовались при покушениях на чиновников и правоохранителей Херсонской области. Украина «не прекращает свою войну против мирного населения», подчеркнул он.

В последние дни лета украинские военные также совершили в Херсонской области покушение на военного корреспондента информационного агентства News Front Лекса. «Специально выслеживали его автомобиль у Алёшек и сбросили с беспилотника разрывной снаряд. Лекс получил ранение, но остался в строю», — рассказал Сальдо в Telegram.

29 августа украинский беспилотник атаковал жилой дом в Новой Каховке, в котором находится региональное отделение партии «Единая Россия». Тогда никто не пострадал. Днем ранее глава администрации города Владимир Леонтьев, на которого, возможно, и была направлена атака, вел прием граждан в этом здании.

Весной СК России сообщил, что замглавы военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Виталий Гур попал в больницу после покушения. Рядом со входом в кафе в Новой Каховке кто-то заложил самодельное взрывное устройство и привел его в действие. Чиновник получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Покушение на жизнь Гуры произошло в ответ на ликвидацию украинских военных в Херсоне, уверен Сальдо. «Так им припекло, что решили отыграться на гражданских. Спешили, плохо подготовились», — заявил губернатор Херсонской области.