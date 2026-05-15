Минздрав сообщил о госпитализации семи пострадавших при атаке БПЛА на Рязань

Минздрав: семь пострадавших при атаке БПЛА на Рязань госпитализированы

В результате атаки БПЛА на Рязань госпитализировали семь человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, его слова приводит ТАСС.

«Госпитализированы семь пострадавших при атаке украинских националистов в Рязани, в их числе четверо детей. Состояние двоих взрослых врачи оценивают как тяжелое», — отметил он.

По словам Кузнецова, сейчас проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медцентров.

Ночью Рязань подверглась налету украинских дронов. Губернатор сообщил, что в результате атаки три человека получили несовместимые с жизнью ранения, еще 12 пострадали. Также были повреждены два многоэтажных жилых дома. Ведется разбор поврежденных конструкций, а также организована эвакуация жителей.

В школах и детских садах Октябрьского района Рязани отменили занятия и уроки в школах и детских садах.

Ранее Белгород подвергся ракетной атаке ВСУ.