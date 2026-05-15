Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

Минздрав сообщил о госпитализации семи пострадавших при атаке БПЛА на Рязань

Минздрав: семь пострадавших при атаке БПЛА на Рязань госпитализированы
РИА Новости

В результате атаки БПЛА на Рязань госпитализировали семь человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, его слова приводит ТАСС.

«Госпитализированы семь пострадавших при атаке украинских националистов в Рязани, в их числе четверо детей. Состояние двоих взрослых врачи оценивают как тяжелое», — отметил он.

По словам Кузнецова, сейчас проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медцентров.

Ночью Рязань подверглась налету украинских дронов. Губернатор сообщил, что в результате атаки три человека получили несовместимые с жизнью ранения, еще 12 пострадали. Также были повреждены два многоэтажных жилых дома. Ведется разбор поврежденных конструкций, а также организована эвакуация жителей.

В школах и детских садах Октябрьского района Рязани отменили занятия и уроки в школах и детских садах.

Ранее Белгород подвергся ракетной атаке ВСУ.

 
Теперь вы знаете
Обычные лекарства могут помешать получить водительские права. От чего отказаться перед анализом?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!