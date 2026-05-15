Три человека погибли при атаке беспилотников на Рязань

Малков: три человека погибли и 12 пострадали в результате атаки ВСУ на Рязань
Три человека погибли, еще 12 были ранены в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Рязань. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

По его словам, пострадавшим оперативно оказали необходимую помощь.

В результате атаки были повреждены два многоэтажных жилых дома. В текущий момент ведется разбор поврежденных конструкций, а также организована эвакуация жителей.

Ночью 15 мая сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожают украинские беспилотники в небе над Рязанью. Всего было слышно 8–10 громких звуков в разных частях Рязани. Очевидцы говорят, что слышали звуки пролетающих беспилотников и видели яркие вспышки в небе.

Позднее Малков заявил, что при атаке беспилотников на Рязанскую область есть пострадавшие и повреждения. По его словам, средства противовоздушной обороны (ПВО) продолжают отражать атаку БПЛА.

Ранее в Курской области дрон упал на спортивную площадку и взорвался.

 
