В школах Рязани отменили уроки после атаки ВСУ

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Отменяются занятия и уроки в школах и детских садах Октябрьского района Рязани. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем Telegram-канале.

«Школы: 9/31, 50, 51, 59, 62, 63, 67, 68, 71, 72, 75, 76. Детские сады: 4, 7, 21, 25, 27, 37, 38, 112, 117, 118, 121, 125, 130, 131, 138, 140, 142, 147, 149, 150, 157», — написал он.

По словам Малкова, решение принято в целях безопасности.

Он призвал родителей объяснить детям, что нельзя трогать обломки беспилотников.

Ночью Рязань подверглась налету украинских дронов. Губернатор сообщил, что в результате атаки три человека получили несовместимые с жизнью ранения, еще 12 пострадали. Также были повреждены два многоэтажных жилых дома. Ведется разбор поврежденных конструкций, а также организована эвакуация жителей.

После полуночи мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система ПВО уничтожила три беспилотника, летевших на Москву. Потом он проинформировал еще о двух сбитых БПЛА. По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы.

Ранее Белгород подвергся ракетной атаке ВСУ.

 
