ФСБ показала видео задержания петербурженки, сотрудничавшей с Киевом

ФСБ опубликовала видео задержания и допроса жительницы Санкт-Петербурга, которую обвиняют в передаче данных о российских военных и их семьях украинским спецслужбам. Кадрами поделились «Вести».

На допросе женщина призналась в передаче сведений о военнослужащих Минобороны России. Она пояснила, что с ней в мессенджере связался некий мужчина по имени Денис.

«Он спросил, могу ли я по его просьбе поездить, посмотреть адреса, дома. <...> На этом адресе нужно было посмотреть расположение зданий, въезды, выезды и стоят ли какие-то две машины. Задание было посмотреть, горит ли свет в каких-то из домов, много ли людей и машину конкретно», — вспоминает задержанная.

На вопрос, осознавала ли она, что передача таких сведений могла грозить безопасности России, женщина ответила, что не задумывалась об этом.

Петербурженку подозревают в пособничестве при подготовке терактов. По информации ФСБ, 48-летняя россиянка общалась с кураторами с украинской стороны через мессенджер WhatsApp. Она собирала информацию о местах проживания российских военных и автомобилях, которыми они пользовались, включая машины членов их семей. Полученные данные, как уточнили в ФСБ, могли использоваться для подготовки терактов.

При обыске у нее изъяли средства связи с перепиской. Против нее возбуждено уголовное дело по статье о пособничестве в подготовке теракта. Суд постановил заключить подозреваемую под стражу.

Накануне ФСБ заявила, что предотвратила теракт в отношении российского военнослужащего в Подмосковье. Во время задержания мужчины, которые, по данным ФСБ, были пособниками украинских спецслужб, оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем были нейтрализованы.

Ранее молдавский агент раскрыл детали контактов с военной разведкой Украины.