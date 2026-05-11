Пьяный мужчина бросался с ножом на людей на детской площадке в Ростове

Полиция Ростова задержала мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения размахивал ножом на детской площадке и бросался на прохожих. Об этом сообщает kp.ru.

По данным местных СМИ, инцидент произошел на детской площадке во дворе дома по улице Андреева. Вооруженный ножом агрессивный мужчина громко кричал, нецензурно выражался и бросался на людей. В этот момент на площадке находилось много детей.

Дебошир скрылся с места происшествия до приезда полиции, местные жители нашли его в соседнем дворе и передали сотрудникам полиции. Во время задержания один из мужчин, пытавшийся остановить нападавшего, получил ножевое ранение. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. По факту произошедшего проводится проверка.

