Россиянин расправился с братом и показал это по видеосвязи родственникам

В Башкирии мужчину задержали за расправу над троюродным братом
Жителя Башкирии поймали за расправу над двумя людьми. Об этом сообщает Mash Batash.

Инцидент произошел в СНТ «Шомырт». По данным Telegram-канала, 18-летний молодой человек проводил время с троюродным братом и его знакомым, которому и принадлежал дом, где они находились.

После распития алкоголя в какой-то момент произошла драка, но вскоре конфликт был исчерпан и все трое легли спать. Позже этой ночью 18-летний юноша схватился за лезвие и нанес травмы спящим оппонентам.

После этого мужчина позвонил родственникам по видеосвязи и продемонстрировал кадры места происшествия.

В результате на место прибыли медики. Брат подозреваемого не выжил, владельца дома удалось спасти. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

До этого в Петербурге 36-летний мужчина попал в отделение полиции после попытки прорваться в салон скорой помощи. Медиков вызвали для его друга, которого хотели отвезти в больницу. Россиянину не разрешили сопровождать больного, и тот схватился за нож.

Ранее мужчина сбросил приятеля с моста в Петербурге и получил срок.

 
