В Тулузе мать и двое детей ворвались с ножами в школу и напали на детей

Во Франции мать и двое ее детей с ножами ворвались в школу и напали на учеников, пишет Le Figaro.

По данным местных СМИ, инцидент спровоцировала ссора между супервайзером и учеником третьего класса. Подросток позвонил семье, и спустя несколько минут его родственники прибыли к школе с оружием. По словам очевидцев, мать не только не успокоила детей, а наоборот, подстрекала сына.

Злоумышленники проникли на территорию школы, где избили супервайзера и двух несовершеннолетних девочек. Позже полиция задержала всех троих. Им предъявлены обвинения в проникновении в школу с оружием в группе и насилии.

Прокуратура Тулузы сообщила, что по факту нападения начато расследование по статье о покушении на убийство. В автомобиле подозреваемых полиция обнаружила несколько единиц оружия: ножи, мясницкий топор, баллончик со слезоточивым газом и муляж пистолета.

Пострадавшие получили поверхностные травмы, однако власти подчеркивают серьезность психологических последствий. Учащиеся были распущены по домам во второй половине дня. Образовательное ведомство Тулузы заявило, что мобилизованы все службы для обеспечения безопасности студентов и сотрудников. В школе планируется открыть специальный отдел психологической помощи.

Ранее во Франции был задержан нелегальный иммигрант, готовивший теракт в Лувре.