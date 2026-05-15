Мужчина нанес ножевые ранения семилетней девочке в Подмосковье

В Московской области полицейскими оперативно задержан подозреваемый в ранении ножом семилетней девочки. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«В Подмосковье полицейскими по горячим следам задержан подозреваемый в нанесении ножевого ранения семилетней девочке в Наро-Фоминском городском округе. Потерпевшая госпитализирована», — написала Волк.

До этого в Петербурге 17-летний подросток получил ножевое ранение в лицо в торговом центре «Атмосфера». Как сообщила «Фонтанка», юноша находился на фудкорте с друзьями, когда у них произошел конфликт с сидевшей рядом компанией. В ходе ссоры неизвестный мужчина подошел к юноше и не менее одного раза ударил его ножом в лицо.

Друзья мальчика вызвали скорую помощь, пострадавшему сделали челюстно-лицевую операцию. По словам матери юноши, персонал ТЦ и охрана не помогли, нападавший скрылся, его разыскивает полиция.

Ранее в Курске пьяный 15-летний подросток с отверткой напал на девочку.