Психолог назвала причины чрезмерной экономии у россиян

Чрезмерная экономия может быть вызвана финансовым положением человека, а болезненным страхом тратить деньги из-за тревоги и отсутствия чувства безопасности. Об этом газете «Известия» рассказала психолог Александра Граждан.

По словам специалиста, за нездоровым опасением тратить средства могут скрываться прошлый опыт дефицита, ощущение небезопасности и тревога. В большинстве случаев такие установки формируются у детей, в семье которых деньги становились причиной конфликтов и контроле.

Психолог подчеркнула, что обычная бережливость является гибкой стратегией планирования, в то время как жадность сопровождается сильным дискомфортом при совершении любых покупок.

«Накопление денег не приносит ощущения спокойствия, и тревога все равно остается», — объяснила эксперт.

Она объяснила, что немаловажную роль в формировании этих процессов играет семья. Отношение к финансам, сформированное родственниками и ближайшим окружением, способно склонять человека к чрезмерной экономии даже во взрослом возрасте.

Министр финансов РФ Антон Силуанов до этого говорил, что хранящиеся «под подушкой» деньги россияне могут инвестировать, приумножив таким образом капитал и поспособствовав развитию экономики страны. По словам главы ведомства, со временем такие средства обесцениваются, а их владельцы упустят доход. Если же положить деньги на депозит в банк, можно получить «хорошую добавку в виде процента».

