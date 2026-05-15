Губернатор рассказал о ночной атаке на Тульскую область

В ночь на 15 мая дежурные подразделения ПВО Минобороны России уничтожили девять украинских беспилотников над Тульской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По его словам, в результате налета пострадавших и разрушений нет. В регионе действовал режим беспилотной опасности, который отменили в 7:19 мск.

Этой же ночью ночью Рязань подверглась налету украинских дронов. Губернатор Павел Малков сообщил, что в результате атаки три человека получили несовместимые с жизнью ранения, еще 12 пострадали. Также были повреждены два многоэтажных жилых дома. Ведется разбор поврежденных конструкций, организована эвакуация жителей.

В школах и детских садах Октябрьского района Рязани отменили занятия и уроки в школах и детских садах.

По информации Минобороны, дежурные средства ПВО в течение ночи с 23:00 14 мая до 07:00 15 мая уничтожили 355 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на регионами России.

Ранее Белгород подвергся ракетной атаке ВСУ.