Белгород подвергся ракетной атаке ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют ракетами Белгород, в небе над городом работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

По их словам, после 5:20 над Белгородом и пригородами прозвучало примерно 20 взрывов. По предварительным данным, силы ПВО сбили около 10 целей.

«В одном из районов видно сильное задымление», — отмечается в сообщении.

До этого Рязань подверглась налету украинских беспилотников. По словам губернатора Рязанской области Павла Малкова, при атаке беспилотников на регион есть пострадавшие и повреждения. В частности, обломки БПЛА повредили несколько жилых домов и упали на территории одного из предприятий. В настоящее время идет ликвидация последствий атаки, работают специалисты оперативных служб, добавил он.

После полуночи мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система ПВО уничтожила три беспилотника, летевших на Москву. Потом он проинформировал еще о двух сбитых БПЛА. По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы.

Ранее в Курской области дрон упал на спортивную площадку и взорвался.