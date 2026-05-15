HR-эксперт объяснила, как выбраться из карьерного застоя

Самодиагностика поможет выйти из карьерного застоя, для этого нужно выписать свои сильные стороны, а также навыки, которое стоить освоить. Об этом «Москве 24» рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

После этого важно приступить к обучению и прокачивать узкие навыки. По ее словам, можно также поговорить с руководителем и узнать, какие навыки необходимо прокачать для перехода на следующий уровень, какие новые задачи можно было бы взять, чтобы претендовать на другую должность.

«Кроме того, важно проявлять активность: заметили какую-то «дыру» в бизнес-процессах – написали предложение по улучшению, которое можете сами взять и внедрить. Полученный навык уйдет в резюме и поможет в дальнейшем продать себя дороже на рынке труда», – отметила Лоикова.

Если эти шаги не помогли, можно обновить резюме и ходить на собеседования, добавила она. В случае, если сотруднику нравится компания, можно попробовать перейти в другое подразделение.

Аналитики сети сервисных офисов SOK до этого говорили, что большинство российских сотрудников хотя бы иногда создают видимость занятости в рабочее время. Согласно результатам опроса, 82% респондентов периодически имитируют активную деятельность на работе. При этом 40% этих россиян создают видимость занятости в офисе, другие 15% делают так при удаленной работе, а еще 25% — в обоих форматах.

42% участников опроса признались, что имитируют деятельность на работе каждую неделю, 27% респондентов поступают так несколько раз в месяц, еще 21% — каждый день, а 10% — крайне редко.

Ранее россиянам разрешили работать сверхурочно в два раза больше.