Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

Россиянам разрешили работать сверхурочно в два раза больше

Госдума утвердила повышение лимита сверхурочной работы до 240 часов в год
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Депутаты Госдумы приняли законопроект об увеличении предельной продолжительности сверхурочной работы в два раза — со 120 до 240 часов в год. Об этом пишет РИА Новости.

Поправки в статью 99 Трудового кодекса РФ устанавливают ограничение сверхурочной работы до четырех часов в сутки, что, согласно пояснительной записке, позволит закрыть дефицит почти 49 тысяч рабочих мест и удовлетворить запрос 90% россиян, готовых работать больше ради дополнительного дохода.

Реализация данной инициативы требует закрепления возможности привлечения к таким нагрузкам в коллективном или отраслевом договорах, при этом лимит в 120 часов сохраняется для сотрудников с вредными условиями труда подклассов 3.3 и 3.4, а также действуют ограничения для госслужащих, работающих по внутреннему совместительству более четверти нормы времени.

Кроме того, привлечение пенсионеров, предпенсионеров и работников с вредными условиями труда подклассов 3.1 и 3.2 допускается исключительно при наличии их письменного согласия и отсутствии медицинских противопоказаний.

Ранее стали известны способы сказать «нет» сверхурочной работе так, чтобы не быть уволенным.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!