Россиянам разрешили работать сверхурочно в два раза больше

Госдума утвердила повышение лимита сверхурочной работы до 240 часов в год

Депутаты Госдумы приняли законопроект об увеличении предельной продолжительности сверхурочной работы в два раза — со 120 до 240 часов в год. Об этом пишет РИА Новости.

Поправки в статью 99 Трудового кодекса РФ устанавливают ограничение сверхурочной работы до четырех часов в сутки, что, согласно пояснительной записке, позволит закрыть дефицит почти 49 тысяч рабочих мест и удовлетворить запрос 90% россиян, готовых работать больше ради дополнительного дохода.

Реализация данной инициативы требует закрепления возможности привлечения к таким нагрузкам в коллективном или отраслевом договорах, при этом лимит в 120 часов сохраняется для сотрудников с вредными условиями труда подклассов 3.3 и 3.4, а также действуют ограничения для госслужащих, работающих по внутреннему совместительству более четверти нормы времени.

Кроме того, привлечение пенсионеров, предпенсионеров и работников с вредными условиями труда подклассов 3.1 и 3.2 допускается исключительно при наличии их письменного согласия и отсутствии медицинских противопоказаний.

