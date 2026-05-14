Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

Стало известно, сколько россиян создают видимость занятости на работе

SOK: 82% россиян хотя бы иногда создают видимость занятости на работе
ViDI Studio/Shutterstock/FOTODOM

Большинство российских сотрудников хотя бы иногда создают видимость занятости в рабочее время. Об этом газете «Известия» рассказали аналитики сети сервисных офисов SOK.

Согласно результатам опроса, 82% респондентов периодически имитируют активную деятельность на работе. При этом 40% этих россиян создают видимость занятости в офисе, другие 15% делают так при удаленной работе, а еще 25% — в обоих форматах.

42% участников опроса признались, что имитируют деятельность на работе каждую неделю, 27% респондентов поступают так несколько раз в месяц, еще 21% — каждый день, а 10% — крайне редко.

Особенно часто (37%) россияне создают видимость занятости во время совещаний и звонков, ближе к окончанию рабочего дня имитируют деятельность 26% опрошенных, а 22% респондентов делают так при усталости и отсутствии возможности сделать перерыв.

Среди самых распространенных видов имитации занятости респонденты упомянули задержки в офисе без необходимости (50%), продолжительное выполнение простых задач (46%) и создание видимости работы за компьютером (39%). При этом только 20% россиян признались, что руководитель строго следит за рабочим процессом сотрудников. Другие 30% участников опроса рассказали, что начальство не обращает внимание на такую активность, а почти половина респондентов придерживается мнения, что менеджеры закрывают на это глаза.

Ранее россиянам напомнили о требованиях к офисной «погоде» во время жары.

 
Теперь вы знаете
Возможный скачок инфляции, дополнительный выходной из-за ЧС и спецбатончик для пожарных. Что нового к утру 14 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!