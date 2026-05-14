Стало известно, сколько россиян создают видимость занятости на работе

SOK: 82% россиян хотя бы иногда создают видимость занятости на работе

Большинство российских сотрудников хотя бы иногда создают видимость занятости в рабочее время. Об этом газете «Известия» рассказали аналитики сети сервисных офисов SOK.

Согласно результатам опроса, 82% респондентов периодически имитируют активную деятельность на работе. При этом 40% этих россиян создают видимость занятости в офисе, другие 15% делают так при удаленной работе, а еще 25% — в обоих форматах.

42% участников опроса признались, что имитируют деятельность на работе каждую неделю, 27% респондентов поступают так несколько раз в месяц, еще 21% — каждый день, а 10% — крайне редко.

Особенно часто (37%) россияне создают видимость занятости во время совещаний и звонков, ближе к окончанию рабочего дня имитируют деятельность 26% опрошенных, а 22% респондентов делают так при усталости и отсутствии возможности сделать перерыв.

Среди самых распространенных видов имитации занятости респонденты упомянули задержки в офисе без необходимости (50%), продолжительное выполнение простых задач (46%) и создание видимости работы за компьютером (39%). При этом только 20% россиян признались, что руководитель строго следит за рабочим процессом сотрудников. Другие 30% участников опроса рассказали, что начальство не обращает внимание на такую активность, а почти половина респондентов придерживается мнения, что менеджеры закрывают на это глаза.

Ранее россиянам напомнили о требованиях к офисной «погоде» во время жары.