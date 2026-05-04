Финляндия и Эстония обратились к Украине по поводу беспилотников

Финляндия и Эстония потребовали от Украины предотвратить попадание беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и их обломков в пределы своих границ.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, по данным Yle, заявил, что использование воздушного пространства страны «для подобных задач» полностью запрещено.

«Мы очень четко заявили украинскому правительству, что даже эти заблудившиеся дроны неприемлемы», — добавил финский министр.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал в интервью Bloomberg также обратился к Киеву. Он отметил, что обломки в результате боевых действий не должны проникать в воздушное пространство республики.

3 мая Финляндия ввела бесполетную зону на границе с Россией из-за дрона в воздушном пространстве страны.

В тот же день премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что нарушение финского воздушного пространства украинскими беспилотниками недопустимо. При этом политик отметил, что Хельсинки поддерживает Киев и понимает необходимость самообороны.

Ранее несколько украинских дронов нарушили воздушное пространство Финляндии, один из них упал близ Коуволы.

 
