Россиян предупредили, чем опасно купание в неразрешенных местах

Купание в неразрешенных местах грозит заражением различными заболеваниями, а также серьезными травмами. Об этом в беседе с aif.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Так, по ее словам, в городские водоемы могут попасть отходы химических производств и промышленных предприятий, стоки из канализационных систем. Помимо этого, в них могут находиться вредные бактерии. Врач уточнила, что люди могут подхватить в воде кишечную палочку, лептоспироз, сальмонеллез, дизентерию, ротавирус.

Еще одна опасность необорудованных для купания мест — возможность получить серьезные травмы.

«На дне в таких местах могут быть гвозди, проволоки, битое стекло, о которые можно пораниться. Также могут быть коряги и металлические предметы. Можно пораниться и получить очень тяжелое воспаление, вплоть до гангрены», — пояснила Чернышова.

Эпидемиолог и инфекционист Вадим Покровский до этого говорил, что возбудитель холеры распространяется в теплых водоемах в жаркую погоду, опасным может быть как питье зараженной воды, так и купание в ней.

