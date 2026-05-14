Россиянам объяснили, чем чревата привычка пить холодный кофе

С приходом тепла холодный кофе становится популярным, однако стоит помнить, что в кофейные коктейли часто добавляют сладкие сиропы, сливки и шоколадные соусы, которые превращают стакан бодрящего напитка в сахарную «бомбу». Об этом в интервью RT предупредила врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анна Одерий.

«Если подобные напитки становятся ежедневной привычкой, это может способствовать постепенному набору веса. Особенно внимательно к этому стоит относиться людям с преддиабетом и сахарным диабетом», — сказала специалист.

Более того, объем холодных кофейных напитков часто превышает стандартную чашку эспрессо. Если человек выпивает несколько больших порций таких коктейлей в течение дня, при этом мало пьет обычной воды, у него могут появиться сухость во рту, учащенное сердцебиение, слабость и головная боль, добавила Одерий.

Врач-терапевт Назифат Уртенова до этого говорила, что кофе может оказывать негативное влияние на действие некоторых лекарств, а также провоцировать нежелательные реакции даже при отсутствии прямых противопоказаний.

