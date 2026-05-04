Врач раскрыл, можно ли впасть в зависимость от кофе

Кофе является легким стимулятором и не вызывает зависимости. Об этом в беседе с РИАМО сообщил психиатр-нарколог Василий Шуров.

«Зависимость именно от кофе — это скорее казуистика, очень редко встречается в практике, потому что там аддиктогенный потенциал минимальный. Кофе бодрит, взаимодействует с аденозиновыми рецепторами, сигнализирующими об усталости», — объяснил специалист.

При этом, по его словам, кофе нельзя назвать стимулирующим напитком, а скорее обманкой для мозга, позволяющей дольше пребывать в режиме возбуждения, но потом устать вдвое больше.

Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов до этого говорил, что если у человека наблюдается повышенная чувствительность к кофе, мутнеет голова и скачет пульс, следует сократить дозу кофеина или отказаться от него вовсе.

Регулярное употребление кофеина при заболеваниях сердечно-сосудистой системы провоцирует скачки давления и обострения, предупредил эксперт.

