Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Врач объяснила, почему опасно сочетать кофе и лекарства

Терапевт Уртенова: кофе негативно влияет на действие лекарств
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Кофе может оказывать негативное влияние на действие некоторых лекарств, а также провоцировать нежелательные реакции даже при отсутствии прямых противопоказаний. Об этом в беседе с газетой «Известия» предупредила врач-терапевт «СМ-Клиника» Назифат Уртенова.

Эксперт объяснила, что даже если в инструкции к лекарству нет запрета на употребление кофе при приеме, безопасность такого сочетания не всегда гарантирована. Напиток может изменить скорость выведения действующих веществ, усилить побочные эффекты или снизить качество лечения.

По словам врача, антибиотики из группы фторхинолонов, в числе которых ципрофлоксацин и норфлоксацин, замедляют выведение кофеина из организма. В итоге его концентрация растет, вызывая бессонницу, тревожность и тремор. Такж кофе препятствует полноценному всасыванию тетрациклина в желудке, из-за чего снижается его эффективность.

Терапевт также предупредила о вреде сочетания кофе с гормональными контрацептивами. Эстрогены замедляют метаболизм кофеина, из-за чего он накапливается в организме и провоцирует головные боли, раздражительность и нарушения сна.

«Опасность представляет и совместный прием обезболивающих и жаропонижающих препаратов. Так, кофеин может усиливать нагрузку на печень при приеме парацетамола, повышая риск токсического повреждения. А ибупрофен и аспирин в сочетании с кофе усиливает раздражение желудка, в связи с чем возможны боли, изжога, язвы», — отметила она.

Специалист добавила, что не стоит сочетать кофе с лекарственными средствами, отражающимися на нервной система. Так, ингибиторы моноаминоксидазы в комбинации с кофеином могут стать причиной резкого подъема артериального давления. Помимо этого, кофеин и танины ухудшают всасывание напитка в кишечнике, из-за чего эффективность терапии может снизиться.

Ранее был раскрыт механизм, с помощью которого кофе улучшает настроение.

 
Теперь вы знаете
Как создать портфолио, с которым вас сразу возьмут на работу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!