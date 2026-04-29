Мем от «АвтоВАЗА» стал самым популярным в рунете в начале 2026 года

Brand Analytics: фраза «Можно, а зачем?» возглавила топ мемов в начале 2026 года
Фраза «Можно, а зачем?» представителя «АвтоВАЗА» стала самым популярным мемом в российских соцмедиа в первом квартале 2026 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования Brand Analytics.

У лидера рейтинга «Можно, а зачем?» 294,2 тыс. упоминаний. Следом идет мем «Фа втфа пепе шнейне», у которого 292,6 тыс. упоминаний. Тройку лидеров замыкает фраза «Мой 2016-й» (241,1 тыс. упоминаний).

За период с 1 января по 31 марта 2026 года аналитики обработали более 9 млрд сообщений в русскоязычном сегменте социальных сетей. В топ-10 популярных мемом также вошли «Сикс Сэвен», «Филяй-филяй», «Возьми телефон, деткааа», «Ыыыыффф» от ЦБ РФ и др.

Мем «Можно, а зачем?» распространился по сети после интервью руководителя проектов новых автомобилей «АвтоВАЗа» Олега Груненкова. Таким образом он ответил на вопрос российского блогера, можно ли разработать автомобиль, аналогичный по уровню BMW. Позже «АвтоВАЗ» подал заявку на регистрацию товарного знака «Можно, а зачем?». Под этой торговой маркой «АвтоВАЗ» планирует выпускать автомобили, печатные издания, а также обувь, одежду, головные уборы, игрушки и даже пиво.

Ранее в ЦБ объяснили котом-админом появление поста с «ыыыффффыыыы».

 
Теперь вы знаете
Путин об ударах по Туапсе, военный парад на Красной площади и перепись дельфинов. Что нового к утру 29 апреля
