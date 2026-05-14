Психолог объяснила, почему женщины откладывают рождение ребенка

Психолог Диринько: позднее материнство связано с изменением жизненного сценария
Женщины откладывают рождение ребенка из-за изменения жизненного сценария и некоторых других причин.
Об этом газете «Известия» рассказала психолог, мета-когнитивный коуч Елена Диринько.

По словам специалиста, решение отложить материнство в первую очередь связано с изменением жизненного сценария. Сейчас многие женщины начали стремиться получить образование, построить карьеру, обрести финансовую устойчивость и лучше понять себя, а только потом родить ребенка.

Психолог подчеркнула, что некоторые россиянки также откладывают материнство из-за отсутствия надежности в отношениях с партнером.

«Им недостаточно того, что партнер финансово обеспечен. На первый план выходят эмоциональная зрелость, готовность разделить ответственность и ощущение психологической безопасности. Многие женщины сегодня говорят: я не боюсь родить, я боюсь остаться с этим одной», — объяснила она.

Эксперт отметила, что решение о рождении первого ребенка после 40 лет редко бывает спонтанным. Женщины часто тревожатся по поводу своего здоровья, возможных осложнений беременности и возможной нехватки сил на воспитание малыша. При этом страх упустить последний шанс становится причиной внутреннего конфликта, а дополнительное давление усиливают ожидания окружающих и информационный фон.

Управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев до этого рассказал «Газете.Ru», что для женщин с высоким доходом декретный отпуск может стать не только паузой в карьере, но и серьезной финансовой потерей, вплоть до 15 миллионов рублей.

Ранее врач рассказала, какие обследования нужно пройти при планировании беременности.

 
