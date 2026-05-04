Стало известно, сколько денег могут потерять женщины в декрете

Для женщин с высоким доходом декретный отпуск может стать не только паузой в карьере, но и серьезной финансовой потерей, вплоть до 15 млн рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказал управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев.

Он напомнил, что в 2026 году максимальное пособие по беременности и родам при стандартном отпуске в 140 дней составляет 955 836 рублей, а максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет — 83 021 рубль. По словам эксперта, для массовых специальностей эти суммы выглядят значительными, однако для руководителей и специалистов с высоким доходом они не компенсируют реальную потерю заработка.

«Максимум 83 тыс. рублей в месяц — это хорошие деньги для массовых специальностей, но для руководителя среднего звена в Москве с зарплатой 250–400 тыс. рублей это потеря 60–80% ежемесячного дохода. Для топ-менеджера с пакетом в 800 тыс. рублей и выше — обвал в десять раз», — отметил Чихачев.

Он добавил, что при расчете пособий не учитываются годовые бонусы, опционы, долгосрочные мотивационные программы и комиссионные выплаты. В управленческих позициях бонусы часто составляют 30–50% годового дохода, сказал эксперт.

«По оценке А2, женщина на позиции middle+ в Москве за полуторалетний декретный цикл может потерять от 3 млн до 15 млн рублей прямого дохода. В эту сумму не входят упущенная индексация зарплаты и пропущенные повышения», — подчеркнул Чихачев.

По его словам, особенно уязвимы женщины с быстро растущим доходом, руководители, предпринимательницы, самозанятые и фрилансеры: у первых декрет может зафиксировать карьерную позицию на текущем уровне, пока коллеги продолжают расти, у руководителей за время отсутствия может появиться постоянный преемник, а предпринимательницы рискуют потерять темп развития бизнеса, у самозанятых и фрилансеров проблема часто связана с тем, что официальный доход ниже реального.

Одним из вариантов снижения потерь эксперт назвал оформление отпуска по уходу за ребенком на другого члена семьи — отца, бабушку или дедушку, если именно этот человек фактически ухаживает за ребенком. По словам Чихачева, это может быть выгодно, если у женщины официальный доход значительно выше, чем у мужа или другого родственника.

При этом Чихачев подчеркнул, что распределение ролей должно быть реальным, а не фиктивным: если Социальный фонд при проверке установит, что фактически за ребенком ухаживает мать, а пособие получает отец, у семьи могут возникнуть претензии со стороны ведомства.

Еще один способ снизить потери — досрочный выход на работу. По словам Чихачева, сейчас женщина может вернуться к работе даже на полный день и продолжать получать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, раньше для сохранения выплаты требовался режим неполного рабочего времени.

Ранее в России предложили ввести совместный декрет.