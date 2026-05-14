Директор СВР призвал поддержать участников СВО в роли учителей

Проведение участниками СВО уроков мужества в школах РФ важно поддерживать. Об этом заявил в ходе круглого стола, посвященного истории системы образования в годы Великой Отечественной войны, председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

«После Победы фронтовики составили кадровый костяк возрождаемой системы образования. Возвращаясь на кафедры и в классы, педагоги с военным опытом на собственном примере рассказывали ученикам о Великой Отечественной войне, прививали им ответственность за судьбу Родины и высокие нравственные ориентиры», — рассказал Нарышкин.

Как уточнил председатель РИО, в настоящее время ту же воспитательную миссию берут на себя участники спецоперации. Он отметил: некоторые из них становятся учителями и проводят отдельные уроки мужества для учащейся молодежи. Нарышкин выразил мнение, что их крайне важно поддержать на этом поприще.

26 марта президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) поблагодарил бизнес-сообщество за поддержку бойцов СВО.

До этого глава государства заявил, что помощь участникам спецоперации и их семьям должна доходить до каждого без сбоев. Российский лидер призвал уделять самое серьезное внимание проблемам, с которыми обращаются военные и их близкие.

