В Подмосковье рассказали о региональных мерах поддержки участников СВО

В Подмосковье ввели 36 региональных мер поддержки бойцов военной спецоперации. В том числе ветеранам СВО помогают пройти обучение, найти работу, адаптироваться, получить протезы, выплаты и земельные участки, сообщил глава региона Андрей Воробьев.

«У нас сложилась система, алгоритмы, настроенные на заботу, чуткое и внимательное сопровождение каждого бойца и каждой семьи. Реабилитация, оформление документов, трудоустройство ветеранов, льготы для детей — все это должно предоставляться максимально быстро, четко, в комфортном для заявителя режиме», — цитирует 360.ru поручение губернатора.

Участники СВО имеют право получить земельный участок вместо полумиллионной выплаты, им предоставляется льготный бесплатный проезд на общественном транспорте, они могут научиться водить авто, установить бесплатно зубные протезы и так далее. Для удобства на «Госуслугах» для них ввели новый раздел «комплексная услуга», через который можно подать заявку сразу на 17 различных льгот, а в МФЦ можно подать заявление на 17 услуг Минобороны РФ.

Среди новых мер поддержки власти выделили выплаты на ремонт жилья в размере до 200 тыс. рублей, которые ввели в конце 2025 года. Получить их имеют право инвалиды, которые получили травму в зоне боевых действий. Кроме того, в регионе адаптировали более двухсот соцобъектов, а также дворы, подъезды в соответствии с нормами безбарьерной среды. Воробьев отметил, что вместе с тем важно обеспечить сопровождением каждого бойца, получившего тяжелое ранение и прошедшего реабилитацию.

Семьям военных также оказывают различную помощь – в частности, дети бойцов имеют право на бесплатный отдых в летних лагерях. Так, в прошлом году этой мерой поддержки воспользовались порядка 3 тыс. детей.

Напомним, в России постепенно выстраивается комплексная система поддержки ветеранов СВО, позволяющая им успешно адаптироваться к мирной жизни. 2026 год станет показательным в плане возможностей для обучения, профессиональной переподготовки, развития спортивных навыков и активного участия в общественной деятельности — вне зависимости от состояния здоровья или условий службы. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев призвал регионы предоставить меры поддержки участникам СВО через МФЦ.