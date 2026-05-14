Лантратова объяснила, как СВО вскрыла правду о российских правозащитниках

Лантратова: после СВО многие «защитники права» оказались за рубежом
Григорий Сысоев/РИА Новости

С началом военной спецоперации многие «защитники прав» покинули Россию и начали выступать против своей страны. При этом гражданское общество не должно превращаться в клуб по политическим очкам – это в первую очередь общество взаимопомощи и солидарности, заявила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова в колонке для Telegram-канала «Специально для RT».

«Специальная военная операция многое расставила по местам, — указала омбудсмен. — Известные «защитники прав» быстро оказались за рубежом и начали выступать против своей страны».

Она подчеркнула, что общество можно считать по-настоящему гражданским, если оно отличается солидарностью и взаимопомощью, а не превращается в «клуб по политическим интересам», участники которого зарабатывают очки, критикуя и поддерживая оппозиционеров.

«[Гражданское общество] – это сообщество нормальных людей, желающих честно трудиться, хорошо зарабатывать, учить своих детей, путешествовать по миру, делать добрые дела. Эти люди любят Россию, для них не может быть иначе», — подчеркнула омбудсмен.

Напомним, сегодня Госдума назначила на должность уполномоченного по правам человека в России кандидата от фракции «Справедливая Россия» Яну Лантратову. Отмечается, что соответствующее решение принято на конкурентной основе – ее кандидатуру поддержал 301 депутат. После своего избрания новый омбудсмен приняла присягу, поклявшись на Конституции «защищать права и свободы человека и гражданина, добросовестно исполнять свои обязанности».

