Петербуржец изнасиловал падчерицу и получил 9 лет колонии

В Петербурге отчим получил срок 9 лет за изнасилование падчерицы

Суд вынес приговор петербуржцу, которого обвиняли в надругательстве над падчерицей. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Зеленогорске. По версии следствия, россиянин приставал к девочке и изнасиловал ее. Точный возраст ребенка не указан, но известно, что она несовершеннолетняя.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

«Обвиняемому по ходатайству следствия была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается в публикации.

Фигуранта приговорили к девяти годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

До этого в Бурятии мужчину обвинили сразу в нескольких преступлениях против экс-возлюбленной и ее дочери. Во время конфликта с женщиной он ударил ее ножом, затем изнасиловал девочку и нанес удар кирпичом по голове. Все это на глазах у сына первой пострадавшей.

Ранее компания мужчин несколько раз насиловала женщину и мочилась ей в еду.