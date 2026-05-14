В Госдуме предложили усложнить экзамен по истории для 11-классников

Вассерман призвал ввести устный экзамен по истории в 11-м классе помимо девятого
В 11-м классе российских школ необходимо проводить устный экзамен по истории, заявил «Подъему» член думского комитета по просвещению Анатолий Вассерман.

Сейчас такой экзамен проводится в девятом классе.

По словам депутата, письменные формы проверки не способны выявить главное — понимание ребенком исторических процессов.

«Знание сотен дат исторических событий не даст вам ничего, если вы не понимаете, какие процессы породили эти события», — подчеркнул Вассерман.

Он также процитировал слова неизвестного мыслителя о том, что история не учит, но жестоко наказывает тех, кто не усвоил ее уроков, обрекая их на повторение пройденного в еще более худших условиях.

Вассерман напомнил, что в российских школах приняли единую федеральную линейку учебников, под которые будут формулироваться вопросы к устному экзамену по истории для девятиклассников с 2028 года. С этого срока, по его словам, целесообразно ввести устную форму проверки знаний по истории не только в 9-м, но и в 11-м классе.

При этом депутат признал, что окончательное решение должно приниматься с учетом позиции методистов и педагогов.

Ранее школьникам напомнили, что сливы ЕГЭ не работают.

 
