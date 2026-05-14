«Через непристойности»: врач о способах заражения хантавирусом

Ruslanas Baranauskas/Science Photo Library

Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с Tsargrad.tv объяснил, как происходит заражение хантавирусной инфекцией. Он отметил, что возбудители тысячелетиями эволюционируют вместе с грызунами, однако к пандемии это еще не привело.

По его словам, хантавирусы размножаются внутри сосудов, а не в носу или носоглотке, как коронавирусы.

«Поэтому передается вирус только тогда, когда происходит тесный контакт биологических жидкостей. То есть поцеловались, крепко обнялись, тесно друг с другом контактировали — вот тогда хантавирус может передаться. То есть для того, чтобы была пандемия, нам нужно всем миром встретиться и заняться непристойностями», — сказал Тимаков.

В начале мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предположила, что на круизном судне MV Hondius произошла вспышка вируса Андес. Исполняющая обязанности директора по вопросам готовности к эпидемиям и пандемиям и их профилактики ВОЗ Мария Ван Керкхове сообщила, что организация ожидает результатов анализов из Южноафриканского национального института по контролю за заболеваниями (NICD).

Андес — одна из самых опасных разновидностей хантавирусов. Они представляют собой группу возбудителей, которые могут вызывать у людей геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и хантавирусный кардиопульмональный синдром. Основными переносчиками инфекции являются грызуны. Человек заражается при вдыхании мельчайших частиц с содержанием вируса, которые выделяются со слюной и экскрементами животных.

Ранее во Франции зафиксировали вспышку норовируса на круизном лайнере.

 
