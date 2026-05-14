Российский инфекционист объяснила, почему пандемии хантавируса не будет

Новость о том, что хантавирус Андес способен передаваться от человека к человеку, вызвала волну обсуждений о возможной новой эпидемии. Однако для врачей этот факт не является сенсацией — такая способность вируса была зафиксирована давно, но вспышки всегда оставались локальными. Сейчас глобальная угроза маловероятна. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразила врач-инфекционист, терапевт, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Екатерина Степанова.

Главный аргумент в пользу того, что мир не закроется на новый локдаун — способ передачи вируса. Несмотря на то что подвид Андес действительно может передаваться от человека к человеку, делает он это крайне неохотно.

«Этот подвид [Андес] всегда мог передаваться от человека к человеку. Это зафиксированный факт. Но вспышки были достаточно локальные», — пояснила Степанова.

Максимальное количество заболевших в одной вспышке — всего 34 человека, и это при условии тесного контакта. У хантавируса Андес отсутствует «легкая» передача, характерная для коронавируса. Кроме того, сейчас все потенциальные носители (например, пассажиры лайнеров) находятся под строгим контролем санитарных служб.

«Повторение локдаунов и ковидного сценария невозможно, потому что этот вирус принципиально иначе передается», — подчеркивает врач. Основной путь заражения — контакт с дикими грызунами (так называемыми «длиннохвостыми хомячками»). Несмотря на высокую смертность и отсутствие специфического лечения, вирус Андес гораздо менее опасен для человечества в планетарном масштабе, чем ковид.

Пока мировое сообщество следит за событиями в Южной Америке, Екатерина Степанова напоминает о «родных» угрозах. На территории России циркулируют шесть видов хантавирусов, вызывающих геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС).

«Очень важно напомнить про те хантавирусы, которые есть на территории Российской Федерации. Летальность основного штамма Пумала — менее одного процента, но пути заражения те же самые — мыши», — предупреждает инфекционист.

Особенно опасен период начала дачного сезона. Грызуны, зимовавшие в домах, оставляют следы жизнедеятельности, которые со временем превращаются в зараженную пыль. Вдохнув ее во время уборки, человек рискует оказаться в больнице.

В южных регионах, в частности в Краснодарском крае, встречается подвид «Сочи». Исторически он считается одним из самых агрессивных в России. «Он так и остается в окрестностях Сочи», — отмечает врач. Здесь риск есть не только в помещениях, но и на природе: вирус можно «подцепить» даже на пикнике, просто расстелив плед на траве, где бегали полевые мыши.

Защита от «мышиной лихорадки» — это в первую очередь механическая преграда для вируса и соблюдение правил гигиены.

Респиратор или повязка: при первой уборке дачного дома обязательно используйте средства защиты дыхания. Подойдет респиратор или марлевая повязка в шесть слоев: это критически важно, чтобы не вдохнуть пыль с вирусными частицами.

Только влажная уборка: веник и пылесос только поднимут заразу в воздух. Чтобы этого не произошло, используйте влажную тряпку и дезинфицирующие средства.

Минимизация контактов: храните продукты в недоступных для грызунов местах. На природе избегайте мест, где видны норы или следы мышей. «Следует следить за тем, чтобы контакты с мышами были минимизированы», — напоминает Екатерина Степанова.

Глобальная эпидемия хантавируса Андес маловероятна. Биологические особенности вируса не позволяют ему распространяться с той скоростью, которая нужна для пандемии.

Настоящая угроза для нас — это пренебрежение правилами безопасности в быту, считает врач. Чтобы не стать пациентом инфекционного отделения, достаточно помнить: вирус «любит» сухую пыль и грызунов. Несколько минут в маске и влажная уборка — это простая, но надежная страховка, которая позволит провести сезон на грядках, а не на больничной койке.

