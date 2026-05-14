«Ничего не понял»: Онищенко рассказал, чем закончилась его попытка сдать ЕГЭ

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, зампрезидент Российской академии образования Геннадий Онищенко признался, что не смог сдать ЕГЭ. По его словам, на эту попытку он пошел по просьбе главы Минпросвещения, однако, получив свой вариант экзамена, осознал, что ничего в нем не понимает.

«Я попытался сдать ЕГЭ, меня попросил министр просвещения. Был такой эксперимент, я зашел туда, сел… Мне дали листок, я там ничего не понял», — рассказал Онищенко в пресс-центре НСН.

Он подчеркнул, что экзамен – это само по себе стрессовое мероприятие, но если раньше это было «по-человечески» понятное испытание со знакомым учителем, на котором дети писали сочинения, изложения и решали примеры, то теперь это ЕГЭ, в котором нужно ставить «крестики-нолики».

Свою попытку сдать ЕГЭ Онищенко сравнил с экзаменом на права, где также учащимся выдавался тест с вариантами ответа, который можно было «угадать».

«Это просто ворчание мое, но куда денешься. Уже даже учителей нет, которые могут нормально принимать экзамен обычный, они уже на пенсию ушли», — заключил академик.

До этого в России оценили шансы Александра Пушкина сдать ЕГЭ – как заявил первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин, великий русский поэт не смог бы сдать этот экзамен даже по литературе, так как испытание стало слишком «формализированным». Он напомнил, что сегодня выпускникам снижают баллы даже за использование недостаточного или чрезмерного количества слов — например, если их больше 200, то это слишком много. При этом в стихотворении Пушкина «Воспоминания в Царском Селе», которое когда-то восхитило Державина, насчитывается порядка 865 слов, подчеркнул депутат.

