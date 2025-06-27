На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме оценили шансы Пушкина сдать ЕГЭ по литературе

Депутат Смолин: даже Александр Пушкин не сдал бы ЕГЭ по литературе
close
Худ. Тропинин

Сегодня ЕГЭ по литературе стал слишком формализованным, творчества в нем почти нет. С учетом этого экзамен не сдал бы даже великий русский классик Александр Пушкин, заявил в пресс-центре НСН первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

«Если бы в XIX веке экзамен по литературе был бы формализованным, то Пушкин его бы не сдал», — подчеркнул парламентарий.

Он напомнил, что сегодня выпускникам снижают баллы даже за использование недостаточного или чрезмерного количества слов - например, если их больше 200, то это слишком много. При этом в стихотворении Пушкина «Воспоминания в Царском Селе», которое когда-то восхитило Державина, насчитывается порядка 865 слов, отметил депутат.

«Получается, у Пушкина был серьезный риск не сдать ЕГЭ по литературе», — заключил он.

До этого писатель и основатель стартап-сервиса для чтения и платформы для молодых редакторов и писателей Егор Иванов рассказал, что для подготовки к ЕГЭ по литературе самое главное – это много читать произведения целиком и тренироваться писать сочинения. Важное запоминать писателей, героев, названия произведений, а также учитывать, что баллы за сочинение повышает использование цитат, подчеркнул он.

Ранее стало известно, что в Китае вырос интерес к современной российской литературе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами