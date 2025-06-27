В Госдуме оценили шансы Пушкина сдать ЕГЭ по литературе

Депутат Смолин: даже Александр Пушкин не сдал бы ЕГЭ по литературе

Сегодня ЕГЭ по литературе стал слишком формализованным, творчества в нем почти нет. С учетом этого экзамен не сдал бы даже великий русский классик Александр Пушкин, заявил в пресс-центре НСН первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

«Если бы в XIX веке экзамен по литературе был бы формализованным, то Пушкин его бы не сдал», — подчеркнул парламентарий.

Он напомнил, что сегодня выпускникам снижают баллы даже за использование недостаточного или чрезмерного количества слов - например, если их больше 200, то это слишком много. При этом в стихотворении Пушкина «Воспоминания в Царском Селе», которое когда-то восхитило Державина, насчитывается порядка 865 слов, отметил депутат.

«Получается, у Пушкина был серьезный риск не сдать ЕГЭ по литературе», — заключил он.

До этого писатель и основатель стартап-сервиса для чтения и платформы для молодых редакторов и писателей Егор Иванов рассказал, что для подготовки к ЕГЭ по литературе самое главное – это много читать произведения целиком и тренироваться писать сочинения. Важное запоминать писателей, героев, названия произведений, а также учитывать, что баллы за сочинение повышает использование цитат, подчеркнул он.

Ранее стало известно, что в Китае вырос интерес к современной российской литературе.